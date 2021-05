AUDIO - Bucchioni sicuro: "Milan va in Champions, resterà fuori la Juve"

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Vlahovic, quante possibilità ci sono che rimangano alla Fiorentina? Ci deve puntare una big?

"Situazione complessa. Non si sa che allenatore verrà, se dovesse venire uno carismatico sarebbe una possibilità in più. I procuratori sono tignosi, sono stati per mesi senza farsi trovare. Commisso però è imprevedibile, pare che prima di partire per gli Usa abbia incontrato il ragazzo e chiesto di tenerlo. Gli proporranno il rinnovo a 3 mln fino al 2025. La squadra ideale? La Roma c'è da mesi sopra, poi anche il Milan. Ma uno così lo vogliono tutti. Forse non è pronto per una big, ma negli ultimi mesi ha fatto passi incredibili. La sua forza è la testa. Ha un temperamento alla Ibra e così fai presto a crescere. E' Prandelli che gli ha cambiato la vita, dandogli la possibilità di essere titolare e di giocarsi tutto".

Pirlo potrebbe andare in una panchina di una squadra di media-alta classifica?

"Alla Fiorentina? Qui hanno protestato contro Trapattoni, pensa Pirlo. E' improponibile. A Sassuolo avrebbe poche pressioni e potrebbe fare buon calcio. La Juventus si deve mettere in mano a qualcosa di certo, come Zidane".

Atalanta-Milan, che succede?

"Per me il Milan va in Champions, fuori casa è molto forte. Non ho visto la stessa cattiveria in finale con la Juve, forse è un po' stanca. Rimarrà fuori la Juve".

Fuori Calhanoglu, dentro Mkhitaryan: il Milan ci guadagna?

"Non sono nello stesso ruolo. E poi avevano detto di puntare solo su giovani. E' un'operazione da non fare".