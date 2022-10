AUDIO - Bucciantini: "Spalletti è un leader sereno, a Napoli ha ritrovato il foglio bianco"

E se la Roma battesse il Napoli? "Mourinho è esaltato da queste partite, lo fanno sentire ancora quel gran tecnico che è".

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', Marco Bucciantini ha parlato dei temi del campionato di Serie A.

Guardando la classifica attuale, mi sa dire l'allenatore che si è evoluto di più?

"La Lazio è migliorata ed è più equilibrata. Sarri ha aggiustato la sua idea di calcio a una squadra che gioca meglio in verticale. Altrimenti a me sorprende Spalletti, ma anche Pioli, che hanno dimostrato di aver capito la tendenza mondiale. Gasperini ha valutato l'organico e ha sistemato la squadra in un'altro modo, mettendoci piano piano un po' di intensità. L'Atalanta ora è ampiamente oltre il suo valore".

Come valuta quindi Spalletti?

"E' un po' come con la sua prima Roma, perché poi ha dovuto sempre mediare in ambienti difficili. Qui ha ritrovato il foglio bianco e lui è uno dei più bravi quando è in questa situazione. Le cessioni non le ha subìte, forse solo quella di Koulibaly. Si è preso il rischio, ma ha sentito una squadra più costruibile, plasmabile. Lo vediamo da settimane tranquillo perché questa squadra gli assomiglia, è lui il leader della squadra. E' una situazione che lo rasserena. Il Napoli oggi è un evento internazionale".

E se la Roma battesse il Napoli?

"Mourinho è esaltato da queste partite, lo fanno sentire ancora quel gran tecnico che è. La Roma ha qualità ma ha assenze importanti, clamorose, come Dybala e Wijnaldum, che cambiano il modo di essere una squadra. Ma se vince la Roma non cancella quanto fatto finora dal Napoli, perché è già un grande film quello che ha fatto".

Come valuta l'involuzione di Allegri?

"E' involuta la Juventus, non Allegri. In questa situazione Allegri poteva metterci il suo intuito, ma il lavoro è diverso. E' arrivato nel momento sbagliato, è la Juve che fatica ad avere una bussola. Lui non ha ritrovato la stessa Serie A che aveva lasciato. Forse è rimasto fermo ed è evoluto il calcio".