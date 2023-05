AUDIO - Calaiò: "I primi mattoni di questo Napoli li sento miei, poi bravissimo ADL"

Ai microfoni di Tmw Radio, all’interno di 'Piazza Affari', è intervenuto l'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò.





Ti sei risentito con qualche compagno del tuo corso napoletano?

“Con Sosa, Iezzo, Montervino e tanti altri sì, assolutamente, ci sentiamo. Spesso giochiamo gare di beneficenza e ne parliamo. Noi siamo stati i primi a mettere dei mattoni a questo progetto iniziato con ADL. Anno dopo anno, riportando il Napoli nella categoria che conta, poi è stato bravissimo il Presidente a circondarsi degli uomini giusti”.

Dove ti vedi tra 10 anni?

"Non è sempre facile trovare la propria strada, perché quando smetti di giocare ti vengono in mente tanti progetti diversi. Ho il patentino, con De Sanctis il mio contratto alle giovanili della Salernitana era scaduto. Ora sono opinionista e mi diverte tanto commentare le partite. Vorrei affiancarmi a qualche ds per imparare le armi del mestiere. Ora come ora sono molto impegnato e mi va bene così”.