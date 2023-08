AUDIO - Canovi: "Stavolta il Napoli avrà due avversari di rango, insieme alla Juve"

A 'Calciomercato e Ritiri', trasmissione di Tmw Radio, l'avvocato Dario Canovi ha detto la sua sulle manovre in Serie A.





A 'Calciomercato e Ritiri', trasmissione di Tmw Radio, l'avvocato Dario Canovi ha detto la sua sulle manovre in Serie A.

La Juventus non doveva fare tanto, forse deve sistemare qualche ruolo:

"Bisognerà controllare più le cessioni, se si ha necessità di farlo e credo ci sia questa necessità. Lì vedremo tutta la bravura di Giuntoli, che è il miglior acquisto della Juventus. Il suo lavoro lo vedremo più avanti. Per la Juve però non esistono campionati di transizione, si parte sempre per vincere, lo dice la loro storia. E anche le loro casse, devono arrivare a certi risultati sportivi perché da quelli dipendono i risultati economici. E oggi sono più importanti di quelli sportivi".

Quanto hanno recuperato sul Napoli le altre?

"Credo che l'anno scorso ci sono state due squadre che in Europa hanno fatto bene ma non in campionato, e sono Inter e Milan. Non credo che si ripeterà una cosa del genere e quindi il Napoli avrà due avversari di rango stavolta, insieme alla Juventus. La Juve con tutti i problemi avuti abbiamo visto dove è arrivata, facendo abbastanza bene. Credo che sarà un campionato combattuto".