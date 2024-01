AUDIO - Caputi: "Il Napoli deve cambiare: modulo, ma soprattutto la testa dei calciatori"

A dire la sua sui temi del giorno a Tmw Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Massimo Caputi.





A dire la sua sui temi del giorno a Tmw Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Massimo Caputi.

Inter, se Inzaghi non vince lo Scudetto quest'anno è un fallimento?

"Ha ragione, Inzaghi deve vincere lo Scudetto. Non si può giocare a nascondi, tutti dicono che la squadra è la più forte e completa. E' un triennio di lavoro e in un campionato dove ha un'unica antagonista ma con tutto il rispetto per la Juventus è chiamata a vincere il campionato".

Napoli, si comincia a parlare di un Mazzarri che userà un nuovo schema:

"Il Napoli dell'anno scorso non c'è più. Dopo vari tentativi di proseguire su un filone tracciato da Spalletti non funziona. Che sia il 3-5-2 o altri, il Napoli deve cambiare. Ma soprattutto la testa dei calciatori. Al di là degli errori societari e dei tecnici, un po' di responsabilità ce l'hanno anche loro".