AUDIO - Caputi: "Il Napoli è lo stesso, tranne Kim. Le milanesi non le vedo così migliorate"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni Ospiti: Pino Capua, Massimo Caputi

Il direttore Massimo Caputi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, queste le sue parole.

Chi pensi abbia operato bene finora sul mercato?

“La Lazio ha perso Milinkovic, ma la campagna acquisti è stata indirizzata nella sostenibilità delle due competizioni. Il Napoli è rimasto uguale a parte Kim, mentre Inter e Milan non le vedo così migliorate”.

C’è qualche squadra che potrebbe rivelarsi come la sorpresa del campionato?

“La Roma, perché al momento la rosa non è ancora completa, ma ricordo che nel calcio si può giocare anche senza un centravanti di ruolo. Ad istinto penso possa far bene”.

Retegui che impatto potrebbe avere in Serie A?

“I giocatori di sangue argentino arrivati dal mercato sono dei profili interessanti e hanno nel carattere qualcosa che li può far rendere di più. Retegui ha delle buone caratteristiche e il campionato italiano sarà un bel banco di prova”.

Nella prima giornata ci può essere qualche risultato inaspettato?

“L’Atalanta contro il Sassuolo potrebbe faticare”.