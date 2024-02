AUDIO - Caputi: "Per un allenatore avere ADL presidente è fonte di riflessione"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Massimo Caputi.

Che ne pensa delle parole di ADL in conferenza su Spalletti? "Sicuramente De Laurentiis è un grande personaggio e sa come prendersi la ribalta e avrà studiato anche la strategia per giustificare certe cose. Il Napoli era in flessione e aveva assenze importanti lo scorso anno contro il Milan in Champions. Sulla PEC secondo me prima doveva parlarci, anche telefonicamente, per annunciargli anche l'invio della PEC".

Ha parlato dei tecnici contattati. Ma chi verrà allora il prossimo anno? "Penso che non sia facile per il Napoli trovare un allenatore con certe caratteristiche, anche perché lo stesso ADL è motivo di riflessione per gli allenatori. Non sono così convinto che Spalletti sia andato via per prendersi un anno sabbatico. Per me aveva capito che aveva ottenuto il massimo da quella squadra e forse non ce la faceva più a tenere certi rapporti con il presidente. Chi va a Napoli deve sapere che deve gestire certe situazioni. Io credo che il Napoli debba cercare un allenatore che possa aprire un nuovo discorso tecnico e tattico".