AUDIO - Cucciari: "Al Napoli bravissimi a scovare giocatori che hanno fatto vedere calcio vero"

Alessandro Cucciari analizza il mercato della Roma In Studio: Cristiano Cesarini

Roma, il nodo è l'attacco? "Lo scorso anno è stata una stagione difficile, speriamo non sia deludente anche stavolta. Mai visto Belotti fare zero gol. E' uno volenteroso, ci mette il cuore, lo aspettiamo. Abraham ha deluso, punterei su di loro per il riscatto. Se poi la società può dare una mano con un acquisto importante credo che la Roma qualcosa di meglio lo possa e lo debba fare, almeno in campionato. Mi aspetto un miglioramento comunque. Il Napoli insegna, ha mandato via giocatori importanti e lo scorso anno con altri su cui non c'era grande affidamento ha vinto lo Scudetto. Sono stati bravissimi a scovare giocatori che hanno fatto vedere del calcio vero".