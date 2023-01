AUDIO - Cucciari: "Napoli, niente paura con la Juve. Una battuta d'arresto ci può stare"

A commentare le notizie del giorno a Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato l'ex calciatore e tecnico Alessandro Cucciari.





Il Napoli deve avere paura della Juventus?

"Il Napoli sta facendo il suo campionato. Una battuta d'arresto ci può stare, è la squadra che gioca il miglior calcio e non avrei paura di qualcosa adesso".

In questo momento chi potrà fare più la differenza tra Roma e Lazio?

"Ho sempre sostenuto che la Roma va valutata a rosa completa, che ancora non ha. Vedo più prospettive per la Roma, la Lazio fa due passi avanti e tre indietro. La Lazio va in altalena, vedi le prestazioni contro Lecce ed Empoli. Stimo tanto Conte, è uno dei più pignoli, al Tottenham fa fatica perché se non hai il materiale anche il mago difficilmente riesce. La Roma credo abbia una buona rosa ma non all'altezza di altre squadre, anche perché non ha potuto usufruire di alcuni elementi come Wijnaldum, che avrebbero dato quel qualcosa in più. E' vero che non è stato fatto un calcio straordinario, ma sta facendo il suo. Speriamo che le difficoltà possano superarle e possano contribuire a una crescita anche qualitativa. Ed è quello che mi aspetto anche io".