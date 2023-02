AUDIO - D’Agostino: “Vi spiego perchè Kvaratskhelia mi ricorda molto Figo”

Per parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino.



Spalletti paragona Kvaratskhelia a Salah:

"Il georgiano mi ricorda molto Figo, per come tocca la palla e per i tiri che fa, anche i cross".

Quanto conta Spalletti nell'evoluzione di Kvaratskhelia?

"Per me Spalletti ha migliorato sempre tanto i suoi giocatori, li ha esaltati con i suoi princìpi. Ha sempre allenato molto lo spazio da fruttare, ha esaltato i suoi giocatori, soprattutto gli esterni. ha migliorato tanto Osimhen, che non era così nella protezione palla in precedenza. E' uno che lavora molto sui particolari".