AUDIO - Damiani: “Lo 0-4 non farà testo stasera. Kvara o Leao? Il georgiano più continuo"

Nella serata di Tmw Radio, all’interno di 'Piazza Affari', è intervenuto l'agente Oscar Damiani, per parlare di Milan-Napoli di questa sera: “Sarà interessante e importante. Due squadre in buona condizione, col Napoli favorito sulla carta che troverà di fronte un Milan in salute”.

È stata una “sfortuna” per Spalletti non dover mai vivere emergenze durante l’annata, ritrovandosi a dover improvvisare ora in un quarto di finale di Champions League? “Gli infortuni capitano. Il Napoli è molto avanti in campionato e in Coppa ogni partita fa storia a sé, indipendentemente dalle assenze”.