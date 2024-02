AUDIO - De Biasi: "Il problema più grosso del Napoli a inizio stagione, Garcia non supportato"

Ospite di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato il tecnico Gianni De Biasi.





Partiamo dal Napoli. Come si spiega la scelta di Calzona?

"Si cerca di tornare sulla strada che si conosce, e cercare di riprendere il filo del discorso ma sono state fatte a inizio stagione valutazioni un po' troppo poco profonde. E lì è nato il problema. Il problema più grosso è stato quello di non supportare Garcia, non si può mettere in discussione dal primo giorno. Se anche la società ti mette i bastoni tra le ruote è difficile andare avanti. Non è che il calcio sia matematica, a volte esula dalle valutazioni anche quelle più attente. Ci vuole sempre un minimo di intelligenza e tempo. Ora si è scelto Calzona perché è stato con Sarri e Spalletti e dovrebbe risolvere tutto. Mi auguro faccia bene. In bocca al lupo, il lavoro non sarà semplicissimo".

Quanto è difficile per un secondo diventare allenatore in prima?

"Credo che dipenda molto dalla personalità. Uno nasce leader. Ci sono esempi interessanti, sta tutto nel capire l'uomo e le sue capacità di tuffarsi nelle difficoltà e nella gestione delle risorse umane. Quello che più conta è la triade, presidente-ds-allenatore".

Calzona col 4-3-3?

"Sì, è quello il modulo".