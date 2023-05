AUDIO - De Canio sulle cessioni: "Bisogna essere onesti e non illudere i tifosi"

A parlare della situazione in casa Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Luigi De Canio

Ospiti: De Canio:" Se vanno via Osimhen e Kim l'assolto alla Champions è impossibile, ma Spalletti va blindato con un contratto lungo." Marolda:" Giuntoli vuole andare via. Spalletti e ADL c'è freddezza, tutto è possibile ma il tecnico dovrebbe fare un passo indietro." - Maracanà con Marco Piccari

A parlare della situazione in casa Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Luigi De Canio: "Spalletti è arrivato dopo Gattuso, che non aveva centrato l'obiettivo Champions, ha rischiato di vincere il campionato scorso ma è stato sfortunato nel momento topico, ha centrato il terzo posto ed è passato come un fallimento. Il presidente si è arrabbiato moltissimo, i tifosi hanno invitato Spalletti ad andare via e la stampa lo ha criticato aspramente. Adesso si vince lo Scudetto, non si centrano le semifinali di Champions e si storce il muso.

Si parla di una possibile offerta indecente per Osimhen e di una cessione, di un addio di Kim e allora che garanzie può avere un allenatore che ha vinto lo Scudetto? Si vuole trattenere Spalletti riconoscendogli le qualità? Allora lo si blinda con un contratto lungo, chiarendo che lui è una bandiera, un punto di riferimento, però si deve dire anche che il club ha dei punti da cui non può prescindere, che è il mantenimento dei conti in ordine, non illudendo i tifosi. Spalletti non si può opporre alla cessione di alcuni big, da aziendalista riconosce al club di fare certe mosse".