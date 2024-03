AUDIO - De Giovanni: "C'è paura di fare errori. Il Napoli ha solo nemici: manca dialogo"

Lo scrittore e tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni ha parlato degli azzurri a 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio.

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Impallomeni:" Impressionante la qualità del Barcellona. De Giovanni: " ADL si è fatto troppi nemici. Su Osmihen ho qualche dubbio. Riprenderei Sarri."

Lo scrittore e tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni ha parlato degli azzurri a 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio: "Abbiamo visto un ottavo di finale di Champions, che non è poco, tra due squadre che se la giocavano e non era affatto detto che andasse così, vista l'annata del Napoli. Se Calzona fosse arrivato al posto di Mazzarri dopo Garcia, forse parleremmo di una situazione diversa. Il problema vero di questo Napoli è la mancanza di appoggio al progetto tecnico di molti giocatori.

Che squadra è il Napoli oggi? Vedo giocatori che non si muovono senza palla, non c'è fiducia nel compagno. Non perché non sia in grado di fare la giocata, ma che la faccia realmente quella giocata. C'è la paura dell'errore. Nessuno tenta niente. Il risultato del Napoli quest'anno deriva da questo.

Ci sono problemi di dialogo, assenza di figure adatte in società, come nel ruolo del ds. E al fianco di questo c'è anche il fatto che il Napoli ha solo nemici. DAZN, Sky, FIFA, UEFA, arbitri, gli altri presidenti: manca dialogo. ADL si sta mettendo contro tutti. Succedono cose assurde poi. Manca un rigore su Osimhen, manca un rosso per un fallo su Lobotka ieri. Perchè questa escalation di nervosismo del presidente? Se ti accorgi che all'improvviso per errori tuoi e situazioni esterne la gestione viene decrementata di 150 mln di euro, tra valore della rosa e mancati introiti, immagino che il nervosismo sia il minimo. Mi aspetto che Osimhen e Kvaratskhelia facciano la differenza in certe partite, in proporzione alle loro richieste d'ingaggio".