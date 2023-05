AUDIO - De Giovanni: "Frasi ADL? Umanamente lo capisco"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, lo scrittore e tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni ha parlato della squadra di Spalletti

Ascolta l'audio

Ospite: De Giovanni:" Il Napoli è un'orchestra. Con le cessioni Spalletti è diventato il leader. Spalletti:" Il lavoro di Spalletti si avvicina a quello di Lobanosky." Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, lo scrittore e tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni ha parlato della squadra di Spalletti: "Il calcio è uno sport di squadra. Non è una cosa ovvia, ce lo scordiamo spesso nella nostra ansia di celebrare i giocatori, che diventano più importanti della squadra stessa. Ho avuto la fortuna di guardare una squadra con un campione come Maradona che non ha mai rimproverato un compagno. Di fronte a una grande squadra come il Milan, abbiamo applaudito e oggi apprezziamo la squadra di Spalletti, che ha messo insieme una bella orchestra".

Che ne pensa delle uscite di ADL?

"A volte decontestualizziamo le frasi. Sono cose dette in una conferenza stampa in un lungo botta e risposta con i giornalisti. La domanda provocatoria fatta ad ADL ha tirato fuori che il Napoli è l'unica italiana che si è sempre qualificata alle coppe, per 7 anni su dieci è arrivata sul podio. E' la quinta squadra per monte ingaggi. In questo contesto è venuta a sapere di certe situazioni, di un sistema di plusvalenze. Mettetevi nei panni di un imprenditore che è venuto a scoprire ora che ogni volta che arrivava un po' avanti, c'era qualcuno che arrivava ancora più avanti per questi motivi. Giusto non uscirsene con queste cose, ma umanamente lo capisco".