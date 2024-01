AUDIO - De Giovanni: "Mazzarri doveva dimettersi, non c'entra nulla col Napoli!"

Il noto scrittore e tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni a Tmw Radio, durante 'Maracanà', ha detto la sua sulla squadra di Mazzarri.

Il noto scrittore e tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni a Tmw Radio, durante 'Maracanà', ha detto la sua sulla squadra di Mazzarri: "Credo che sia passato il momento dell'individuazione delle colpe. Le responsabilità sono sotto gli occhi di tutti, ma bisogna risolvere la situazione, che è avere un nuovo ds forte. Serve lasciare a questo l'integralità delle problematiche. Serve un ds che possa muoversi su più fronti, sulla base delle indicazioni di massima del presidente. Serve approntare un progetto in prospettiva. Non credo che possa risollevarsi ormai quest'anno e tornare in Champions. Se riguadagnasse una coscienza di sè e avere 4-5 elementi nuovi che possono cambiare la rotta, qualcosa si può fare, ma ormai non la rimetti in piedi una stagione. Lo staff tecnico non ha potere sulla squadra.

Non c'è mai un giocatore che guarda la panchina, che parli col tecnico o gli altri. E sono deluso da questo. E poi anche il modo di giocare, vedi i lanci lunghi a Raspadori contro il Torino contro difensori alti e fisici. Mazzarri oggi non ha nulla a che fare con questa squadra. Io mi aspettavo le dimissioni del tecnico, vista la situazione, come fece Mazzone all'epoca. Il pericolo è che si vada a fondo. Spero davvero che si raggiunga la quota 40 punti il prima possibile, perché questa squara non è abituata a lottare, si arrivi in acque tranquille per poi programmare per il prossimo anno".