AUDIO - De Marchi: "Napoli-Juve combattuta, senza il Mondiale azzurri ancora più staccati"

Il procuratore ed ex calciatore Marco De Marchi è intervenuto a Tmw Radio , durante il programma 'Piazza Affari', per commentare vari temi.

Del nuovo regolamento della FIFA per gli agenti che ne pensa?

“Andrebbe rivisto perché non tutte le operazioni sono da 30-40 milioni. Il problema è che ogni operazione è a sé. Negli ultimi anni le agenzie dettano le regole. Gli agenti singoli che portano avanti il proprio lavoro con molta professionalità trovano, comunque, grandi difficoltà. Si fa fatica ad entrare, insomma, in questa rete. Va anche detto che, comunque, se uno lavora con professionalità il suo spazio lo trova”.

Sul big match Napoli-Juventus?

“Io avevo il dubbio di capire e ancora lo ho di come le squadre avrebbero approcciato al campionato. Io sono dell’idea che se non ci fosse stato il Mondiale il Napoli sarebbe ancora più staccato. Posso dire questo perché gli azzurri avevano trovato una squadra perfetta. Fermarsi per un mese e mezzo può far cambiare qualcosa, come lo abbiamo visto contro l’Inter. Hanno avuto, comunque, la forza e la fortuna di vincere contro la Sampdoria. La Juventus, invece, zitta zitta è arrivata seconda. Mi aspetto una partita combattuta. Ai bianconeri bisogna stare sempre attenti per antonomasia perché non muoiono mai”.