AUDIO - De Paola: "ADL ha disfatto tutto sbagliando un colpo dietro l'altro"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Cosa manca al Napoli per trovare continuità?

“Certi svarioni vengono determinati da un cambio in corsa che si fa sempre durante la partita dell’assetto difensivo. Il Milan è pericoloso davanti, specialmente sulla fascia sinistra, anche se Leao è stato come sempre indolente nonostante l’assist.

Il Napoli ha perso ma in alcuni momenti è stato più pericoloso, il punteggio giusto sarebbe stato il pareggio, il Napoli ha messo in difficoltà il Milan e l’unico modo per farlo era cercando di essere propositivo. Il Napoli è una squadra che sta cambiando pelle, si sta affidando ai singoli e stanno venendo meno. Sta mancando Osimhen, Kvara si sta sacrificando tanto ma non trova più quelle combinazioni. Non c’è più quell’assioma di squadra bella compatta costruita da Spalletti, questo è un Napoli ordinario con delle ottime eccellenze che non vengono esaltate dal gioco. Chi ha disfatto tutto è De Laurentiis, quest’anno ha sbagliato un colpo dietro l’altro e una scelta dietro l’altra".