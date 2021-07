AUDIO - De Paola attacca Sarri: “Sono emersi tutti i suoi limiti, non ha avuto personalità"

A commentare l'intervista a Sportitalia di Maurizio Sarri è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola: "Mi dà l'idea di una personalità calcistica limitata. Gli piace allenare, ha detto. Il limite è quello che vuole fare scuola sui giovani talenti, non gli piace gestire campioni affermati. Nella schiettezza, è emerso il limite del personaggio e dell'allenatore, che non sa gestire i campioni ma vuole plasmare la squadra. Credo che alla Lazio farà bene, perché è un ambiente simile a quello del Napoli. Mi ha sorpreso le parole sul quel summit a ottobre alla Juventus. E' venuta meno la personalità di Sarri. Se aveva difficoltà, doveva pretendere un intervento della società. E' una timidezza dietro cui si nasconde anche un po' di presunzione. Se ti vuoi imporre come allenatore anche di giocatori di categoria, la personalità la devi tirare fuori e devi rischiare".