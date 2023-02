AUDIO - De Paola: "C'è un abisso tra il Napoli di Sarri e questa sua Lazio"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:





L’Inter cade a Bologna come un anno fa. Come giudica il lavoro di Inzaghi in questi due anni? “Leggo anche squilli di divorzio tra Inter e Inzaghi, c’è una situazione critica e come non potrebbe esserlo. Alla base di tutto ci sono delle indecisioni che hanno sempre caratterizzato Inzaghi. Ieri tra i peggiori c’è stato Brozovic, se hai trovato il tuo equilibrio a centrocampo con Calhanoglu in regia perché devi cambiare tutto? Brozovic lo puoi inserire gradualmente, ieri Inzaghi si è manifestato come debole nel far giocare un giocatore di grande personalità. L’Inter ha perso ancora una volta dopo una buona prestazione, è una squadra che si impegna moltissimo in Champions e in campionato fa esperimenti. Poi arriva Lautaro che dice che così non si può andare avanti e come si fa a non dar ragione all’argentino.”

Inzaghi è l’uomo giusto per motivare questa Inter?

“Mi sembra che questa sia un’Inter anarchica, che ha sempre bisogno di un domatore, un referente che la metta in linea. Conte era arrivato dopo un lavoro di riorganizzazione durissimo di Spalletti, che parlava addirittura di clan. Pagò Icardi ma quella era una squadra in difficoltà, con Conte che raccolse i frutti del lavoro di Spalletti facendo il poliziotto cattivo. Inzaghi però qualcosa di suo lo ha fatto, dei trofei li ha portati a casa. Probabilmente Inzaghi è l’allenatore della singola partita, non della continuità. Non è quell’allenatore in grado di domare una creatura ribelle come l’Inter.”

Si è rivisto un bel Milan, quali sono i meriti di Pioli?

“È la dimostrazione di come basta ritrovare 1 o 2 pedine che puoi cambiare tutto, anche la criticata difesa a tre utilizzata nelle prime partite. Questa difesa a 3 con gli esterni che hanno gamba come Theo e Messias funziona, poi hai trovato una vera rivelazione come Thiaw che sta impressionando. Gli metti vicino Kalulu e Tomori ed ecco che la difesa è fatta. Questo è il Milan ritrovato, faceva della fisicità e della preparazione atletica la sua forza e ora è tornata. Pioli deve riflettere sui cali fisici che le sue squadre hanno sempre avuto, lo scorso anno è stato gestito bene quest’anno invece lo ha subito molto.”

Tra le due romane chi vede meglio in chiave Champions?

“Secondo me nonostante la risalita recente della Roma io credo che la Lazio sia più attrezzata, è una squadra camaleontica. Sarri mi sembra furbo e intelligente, sa adattarsi alle situazioni. La differenza tra il Napoli di Sarri e questa Lazio è impressionante, questa Lazio sa gestire bene il possesso ma non ha quelle triangolazioni che aveva il Napoli. I frutti però si stanno vedendo piano piano, sta guadagnando risultati e mi sembra un progetto più affidabile rispetto a quello della Roma. La Roma dipende dai singoli, su tutti Dybala, i giallorossi hanno bisogno di una prestazione al top di almeno due dei suoi singoli per ottenere il risultato.”