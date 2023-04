AUDIO - De Paola: "Ho criticato spesso ADL ma stavolta lo appoggio, proteste in Curva allucinanti"

"E' uno dei pochi che ha preso le distanze e chiede regole precise".

Ospiti: Francesco Marolda, Monica Colombo, Paolo De Paola - Maracanà con Marco Piccari

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', il direttore Paolo De Paola ha parlato del momento del Napoli: "Il pensiero per la Champions c'è ma Spalletti fa bene a pensare anche al campionato. Con il Verona non sarà un confronto semplice. E' sfortunato, non riesce mai a godersi le cose che realizza. Adesso sta per vincere uno stratosferico scudetto ma ha questo problema non solo del doppio confronto col Milan ma anche dello scontro in casa non piacevole. E' la vicenda più allucinante che si possa vivere in un momento del genere.