AUDIO - De Paola: "Il 50% del potenziale offensivo del Napoli dipende da Osimhen"

Editoriale con Paolo De Paola, intervistato da Alessandro Santarelli

Partiamo dai Campioni d’Italia. Che Napoli si è visto a Frosinone?

“Un Osimhen devastante e un buon Napoli che si è tolto di dosso le prime paure dopo 10-15 minuti che si stavano materializzando dopo il rigore del Frosinone. Poi il Napoli si è sciolto e ha mostrato quelle trame di gioco straordinarie, anche se il 50% del potenziale offensivo dipende da quel fantastico giocatore di Osimhen. È stata una buona prima, le paure sono passate perché c’è continuità rispetto al Napoli di Spalletti.”

L’Inter non aveva un impegno semplicissimo, cosa ha lasciato il successo dei nerazzurri?

“Mi è piaciuto molto Thuram perché rappresenta un centravanti fisico diverso da Lukaku, bravo tecnicamente e bravissimo nel dialogo con Lautaro Martinez. Questa imprevedibilità dell’Inter è importante, perché poi ti ritrovi con un Lautaro protagonista perché servito bene e cercato più volte. Thuram dialoga con tutti, un giocatore che ha fatto bene. Quello che manca ancora è il centrale difensivo che possa sostituire l’assenza di Skriniar, però un’Inter così compatta a centrocampo mi ha convinto, la manovra è fluida senza quelle discontinuità dell’Inter del passato.”

Si è visto qualcosa di diverso in casa Juventus?

“Parto dalle parole di Chiesa che ha spiegato con chiarezza i tempi, anche rispetto al suo allenatore. Questo richiede il calcio moderno, in contraddizione con quanto fatto anche da Allegri. Serve aggressività e Chiesa lo ha detto con una genuinità da applaudire. Non si deve gestire nulla, nessuna gestione nel secondo tempo, non ci si deve fermare neanche sul 3-0. Non bisogna gestire i ritmi, quindi bene il 3-0 ma la squadra dopo un’ora si è fermata e questa discontinuità non va bene.”