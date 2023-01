AUDIO - De Paola: "Inter-Napoli spartiacque nella lotta-Scudetto. Se vincono i nerazzurri..."

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole.

L’augurio per il nuovo anno. “Il mio augurio è simile a quello fatto negli ultimi anni, ovvero ritrovare specialmente nel calcio una serenità nel tifo. Non riesco a concepire il tifo contro, capisco che faccia parte del calcio, ma mi rendo conto che la gente non ha limiti. Non amo la slealtà nel calcio, auguro una maggiore serenità al mondo del calcio”

Il primo colpo lo ha fatto il Milan con l’arrivo di Devis Vasquez. “Le prestazioni di Mirante e Tatarusanu sottolineano l’esigenza in casa Milan di un portiere, qualche dubbio c’era e questa risposta repentina del Milan non mi dispiace. Non credo sia la soluzione definitiva questo ragazzo, io sono a favore di queste soluzioni oculate e accosto il Napoli al Milan. Servono un ottimo allenatore e un ottimo Direttore sportivo, queste due funzioni sono fondamentali. Se ti affidi solo a una delle due figure diventa un problema, mentre vedo idee chiare e innovative in società come Napoli, Milan e anche l’Inter.”

Cosa può raccontare Inter-Napoli di mercoledì? “La partita di mercoledì servirà da spartiacque nella lotta Scudetto, avrà efficacia solo in caso di vittoria dell’Inter. In caso di pareggio bisognerà vedere i risultati di Milan e Juventus, che si presentano in grande difficoltà contro Salernitana e Cremonese. Una vittoria dell’Inter aprirebbe invece una finestra per le speranze delle altre nella corsa Scudetto.”

La Juventus potrebbe dare priorità assoluta all’Europa League in questa seconda parte della stagione? “Condivido questa riflessione, avrebbe un senso puntare sull’Europa League. Dopo la mortificante eliminazione dalla Champions, vincere un trofeo europeo salverebbe la stagione. Per questo si può ancora lasciare un’occasione ad Allegri, se chiudi una stagione così disastrosa vincendo l’Europa League l’annata sarebbe salva. Rimane un obiettivo difficilissimo, ma per salvare questa stagione non può bastare solamente arrivare tra le prime quattro. È chiaro che in questo momento c’è delusione in casa Juve, anche per un mercato scellerato che ha preferito cavalli di ritorno o giocatori non più giovani sacrificando un patrimonio anche economico della società. Su Allegri non bisogna discutere il suo profilo in senso assoluto, Allegri ha vinto tanto e questo è indiscutibile. Bisogna analizzare il suo rendimento negli ultimi due anni e quello che ha dato Allegri alla Juventus da quando è tornato è molto vicino allo zero.”