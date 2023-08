AUDIO - De Paola: "Preferisco Spalletti a Conte, ma vicenda marcia da qualsiasi punto di vista"

"Rispetto a Conte come detto ha qualcosa in più a livello tattico”.

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio commentando così vari temi:

Che idea si sta facendo riguardo la clausola Spalletti-Napoli?

“È una vicenda che risulta marcia da qualsiasi punto di vista. Innanzitutto Gravina non dovrebbe essere più presidente federale. Parlando della clausola invece bisogna ricordare che il rapporto tra De Laurentiis e Spalletti si era deteriorato. La vicenda è abbastanza triste comunque, perché quella clausola era stata pensata per evitare una concorrenza, ma la nazionale in questo senso non c’entra niente. La nazionale è un simbolo, bisogna ricordarlo”.

Sulla questione Bonucci-Juventus?

“Bisogna chiarire che Bonucci ha fatto quello che ha voluto nella Juventus, andandosene e poi tornando, prendendo la fascia ecc. In questo tipo di situazione, se si parla di un diritto di un lavoratore “normale” starò sempre dalla parte di quest’ultimo, ma in questo caso non penso che Bonucci possa essere inserito nella categoria dei lavoratori che hanno bisogno di essere difesi. In questa vicenda dico che sta sbagliando il calciatore”.

Per la panchina della Nazionale meglio Spalletti o Conte?

“Io preferisco nettamente Spalletti perché rappresenta qualcosa di nuovo. Ha maggiore visione tattica e quest’anno ha fatto vedere delle cose meravigliose. Inoltre ha anche cambiato molto nel modo di giocare e di porsi a livello caratteriale. Rispetto a Conte come detto ha qualcosa in più a livello tattico”.