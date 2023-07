AUDIO - De Paola scarica Allegri: “Juve forte, ma se non sa metterla in campo perché tenerlo?"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:





Direttore come vede la situazione in casa Juventus?

“Metti che la Juventus non riesca a fare mercato, la Juventus ha comunque una rosa molto forte ma non ha un allenatore in grado di metterla bene in campo. Non arriva Milinkovic, può andar via Pogba insieme a Di Maria ma io credo ugualmente che questa rosa, con una difesa alta in grado di correre, pressare e giocare un calcio moderno può fare benissimo. Perché credo che giocatori come Bremer, Locatelli e Rovella possono far benissimo. Sembra che si debba fare una rifondazione, ma solo per quell’allenatore. Perché allora tenere Allegri se mettendo questa squadra in mano a De Zerbi o Italiano te la giocheresti per lo Scudetto?”

Cosa significa la scelta di Milinkovic di lasciare la Lazio per andare in Arabia?

“È lo svilimento del calcio, puoi assolutamente dire no anche a queste proposte. Dimostri di avere un carattere fragile, poi nessuno può decidere sul destino degli altri. Non è un bel segnale per Milinkovic e per il suo procuratore, è il modo più semplice per fare soldi ma c’è sempre un modo per farli.”

Come giudica il possibile ritorno di Lukaku all’Inter?

“Sarebbe un acquisto assolutamente azzeccato e mi piace anche il modo in cui si sta comportando. Lukaku rimane all’Inter per meno di quanto guadagnerebbe da altre parti, ha manifestato una chiara intenzione ed è quello che sta accompagnando il mercato dell’Inter. È un mercato chiaro con una rosa già piuttosto forte. Con la permanenza di Lukaku e l’arrivo di Frattesi diventa ancora più forte.”