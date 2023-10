AUDIO - De Paola: "Tutti gli errori sono stati di ADL, ha sfaldato credibilità di Garcia"

Il noto giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante l’appuntamento con l’Editoriale, commentando così vari temi:





TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Editoriale con Paolo De Paola, intervistato da Vincenzo Marangio

Il noto giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante l’appuntamento con l’Editoriale, commentando così vari temi:

L’Inter batte un buon Torino. Che indicazioni ha dato la squadra di Inzaghi?

“Inzaghi ha sbagliato la formazione iniziale e con i cambi giusti l’Inter è tornata in corsa. È fondamentale l’utilizzo di tutta la rosa ovviamente, che tra l’altro è la più forte di tutte. È l’unica che riesce veramente a fare la differenza con le sostituzioni”.

Segnali da parte del Napoli contro il Verona?

“Se c’è una cosa che è stata sbagliata sono state la manovre del presidente. Tante dinamiche hanno creato uno sfaldamento tra la credibilità dell’allenatore e la compattezza dello spogliatoio. Il Napoli ha comunque la possibilità per superare questi momenti, ma deve tornare all’antico invece di intraprendere percorsi tortuosi”.

Che Milan è stato contro la Juventus?

“Ritengo che il Milan debba compiersi durante il campionato. Il primo dato da considerare è quello degli scontri diretti in cui non arrivano risultati. L’altro è quello degli errori di impostazione che si ripetono spesso. Aldilà del tiro di Giroud comunque il Milan non è stato pericoloso. La squadra ha una vocazione molto offensiva, ma se non arrivano i gol si finisce per prestare il fianco agli avversari. Credere che Leao possa fare la differenza è lecito, affinché però esca da quella condizione di indolenza che a volte è esagerata”.

Questa Juventus qualitativamente può fare molto di più?

“Bisogna essere pragmatici e dire che la Juventus vittoriosa a San Siro è un risultato importantissimo. Ora l’Inter dista due punti e si deve riconoscere le cose come stanno. Ciò che sta rendendo stucchevole il dibattito è il confronto tra Allegri in o Allegri Out. Tra l’altro l’allenatore si è reso protagonista di una pagliacciata. Se si mette in campo Vlahovic e Chiesa non potrai aspettarti una gestione, ma bensì la ricerca del 2-0. Basta con questa filosofia del cortomuso, è questa la mentalità che va cambiata. Quella bianconera è la rosa più pagata della Serie A, così come Allegri è l’allenatore più pagato del campionato. Bisogna di conseguenza chiedere qualcosa di importante. La Juventus ha l’obbligo di lottare per lo scudetto, basta con gli alibi, perché i valori ci sono”.