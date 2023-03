AUDIO - De Paola: "Vlahovic ha paura, alla Juve non è come al Napoli. Se sbagli vai subito fuori"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:





Vlahovic è finito in un tunnel senza fine? “Tocca il pallone come se scottasse. Lo si può vedere quando calcia il rigore, con rabbia, senza assoluta tranquillità. E la domanda sorge spontanea, ci si chiede del perché di questa involuzione di cui però non si riesce a trovare risposta. Ha anche la paura addosso, perché vive con la spada di Damocle della sostituzione se le cose non vanno bene, e da questo punto di vista è Allegri che non riesce a dare tranquillità. Si può fare un paragone in merito a questo concetto con Spalletti: a Napoli se sbagli hai comunque la sensazione di poter avere tempo di ritrovarti e fare bene, alla Juventus la sensazione è che se sbagli sei fuori. L’esempio è anche Dybala: sente la repsonsabilità giocando a Roma, e le prestazioni lo dimostrano: entra in campo e per poco non ribalta da solo il match contro il Sassuolo”.

Cosa succede alla Roma?

“Mourinho è il detonatore ideale per una tifoseria come quella della Roma. Nonostante si dovesse recuperare il risultato, in campo sembrava che i giocatori cercassero disperatamente di poter far espellere un giocatore del Sassuolo accentuando più del dovuto i contrasti, e anche i tifosi alzavano tanto la voce ad ogni contrasto, come se dovessero riequilibrare il torto dell’espulsione di Kumbulla. In alcuni momenti emerge una tracotanza atavica che però dovrebbe essere messa da parte pensando di più al calcio giocato”.

Che Milan vedremo stasera?

“Mi aspetto un Milan arrembante, la vittoria col Tottenham è stata sicuramente benzina che porterà i rossoneri a voler dominare dall’inizio alla fine. Questa energia la si può notare anche dalle parole di Pioli che ha chiesto alla squadra di mantenere alta l’attenzione e di dare seguito a prestazioni positive, anche perché con una vittoria balzerebbe in avanti superando l’Inter, una situazione per niente male per i rossoneri”.