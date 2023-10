AUDIO - DI Napoli: "Il Napoli non può perdere altro terreno, un ko porterebbe problemi"

A parlare del prossimo turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Arturo Di Napoli.

A parlare del prossimo turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Arturo Di Napoli.

Juventus, Allegri è tornato sulle chance Scudetto ma ha detto di essere realisti: "Può riaccendere l'entusiasmo questa Juve. Ha una squadra importante, ha un grandissimo vantaggio che non ha le coppe, che portano vie molte energie".

Napoli-Milan: per chi è più importante? "Per entrambe. Il Napoli per non perdere ulteriore terreno. Una sconfitta un po' di problemi li porta. Il Napoli è in ripresa, c'è entusiasmo, il Milan se perdesse avrebbe un ulteriore colpo. Maldini è uno che ha stile, capacità, l'unico aiuto che serve a Pioli oggi è avere dei campioni in campo ma non ce ne ha. Dopo tanti anni non si può mettere in discussione in questa maniera Pioli".