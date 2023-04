AUDIO - Di Napoli: "Kvara da 9? Non è come Totti"

Arturo Di Napoli, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato delle assenze di Osimhen e Raspadori nella sfida contro il Milan

Arturo Di Napoli , nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato delle assenze di Osimhen e Raspadori nella sfida contro il Milan in Champions League: "Quando arrivi a fine stagione comunque il fisico ne risente. Sono due perdite molto importanti per Spalletti ma quello che mi lascia sereno è che comunque è una squadra collaudata, tutti i giocatori sanno quello che devono fare".

Cosa fare ora davanti?

"Kvaratskhelia faccio fatica a vederlo come falso nueve come con Totti a Roma. Non lo vedo con quelle qualità spalle alla porta. Se non esci palla al piede esci con palloni lunghi e non è il modo di giocare di questo Napoli".

Negli scontri diretti si è vista meno differenza di quella vista in classifica?

"La mentalità che c'è in campionato rispetto a quella in Champions è diversa. La Champions azzera le distanze poi, è un altro modo di approcciare. Credo che entrambe hanno una grande rosa. Il Napoli ha fatto un campionato strepitoso, il Milan ha zoppicato ma la qualità c'è. Sarà una partita equilibrata".