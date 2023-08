AUDIO - Di Napoli: "Osimhen-Arabia? Davanti a tanti soldi si deve riflettere"

"Vediamo quanto vuole affermarsi, ha tutte le potenzialità per dire all'Arabia di dire che ci pensa più avanti".

TuttoNapoli.net

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Ascolta l'audio

Roberto Bernabai, Francesca Benvenuti e Arturo Di Napoli analizzano le nuove di mercato della Serie A In Studio: Marco Piccari

Per parlare dei temi del giorno a Tmw Radio, durante 'Calciomercato e Ritiri', è intervenuto il tecnico ed ex calciatore azzurro Arturo Di Napoli.

Il centrocampo dell'Inter è poco equilirato? Troppo leggero e offensivo?

"E' un centrocampo dinamico come vuole Inzaghi. Barella e Frattesi in fase di interdizione danno una certa garanzia. E' chiaro a livello di fisicità, sulle palle aeree, qualche difficoltà può esserci, ma la qualità e non solo c'è. E' al livello del Napoli? Di sicuro Garcia si porterà dietro delle idee di Spalletti, ma sono due reparti forti entrambi a loro modo. L'Inter ha più qualità".

Napoli, che idea si è fatto sul mercato? Osimhen può accettare l'Arabia?

"De Laurentiis ha una filosofia chiara e per certi versi la condivido anche se questi sono i risultati. Il Napoli ha fatto un campionato strepitoso e un bel percorso Champions. Se viene l'occasione giusta vedremo. Il calciatore? Vediamo quanto vuole affermarsi, ha tutte le potenzialità per dire all'Arabia di dire che ci pensa più avanti, magari tra 3-4 anni. Ma quando ti arrivano certe offerte ci pensi perché sono tanti soldi, dipende dal suo percorso. Davanti a tanti soldi credo che si debba riflettere. Io fossi in lui rimarrei in Europa tutta la vita".