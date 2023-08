AUDIO - Empoli, Corsi: "Caprile ha grosse qualità, ma un difetto: non possiamo riscattarlo"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a 'A tutto mercato minuto per minuto', trasmissione in collaborazione tra Tmw e Radio Sportiva.





Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a 'A tutto mercato minuto per minuto', trasmissione in collaborazione tra Tmw e Radio Sportiva.

Caprile è un patrimonio tecnico, ma anche economico.

"Sì, purtroppo però ha un difetto, cioè che non lo è per l'Empoli. Non possiamo riscattarlo, è molto giovane, ma ci sembra pronto. Ha già fatto un campionato importante, è con noi da una settimana e abbiamo la percezione che abbia delle grosse qualità. Ci aspettiamo tanto da lui, ma abbiamo anche Perisan che ha fatto diverse partite l'anno scorso senza prendere gol in gare come quelle contro il Milan a San Siro, contro il Lecce... Con i portieri ci sentiamo a posto. Spesso ci sederemo sul divano per seguire e accompagnare Vicario nel Tottenham. L'operazione, al di là dell'aspetto economico, ci regala grandi soddisfazioni perché è arrivato da noi sconosciuto praticamente e oggi gioca in una delle squadre più blasonate d'Inghilterra in uno stadio che sembra sia costato un miliardo di euro, udite bene. Lì magari è andato in un centro sportivo che in Italia non abbiamo, solo quello della Fiorentina può tenere il passo. Ora bisogna guardare avanti e cercare di sbagliare il meno possibile, soprattutto i prossimi 20 giorni".

Che idea si è fatto dell'addio di Spalletti? Si aspetta davvero stia fermo un anno?

"Ha fatto una scelta da persona di grande livello, più che l'allenatore. Lasciare da vincente in una piazza così importante, dopo aver vinto uno Scudetto dopo tanti anni. Non so, magari alla fine ci sarà stata anche un po' di stanchezza, due anni a Napoli dove c'è una pressione molto forte... Persone che riescono a venire via da vincenti non sono molte, penso a Mourinho quando ha lasciato l'Inter. Non so se starà fermo, sono convinto che tra due mesi avrà fatto il pieno di energia e gli mancherà qualcosa. Sarà in grado di scegliere con calma ed equilibrio, spero di vederlo qui a vedere non tanto le partite, ma gli allenamenti del nostro allenatore. Quando sta fermo ogni tanto viene ed è motivo di confronto, di scambio e di arricchimento ovviamente perché parliamo di un personaggio che ha un bagaglio di conoscenze che non può che farci comodo".