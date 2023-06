AUDIO - Ex pres. Carpi su Giuntoli: "Ideale per la Juve, può fare grandi cose"

Nella serata di Tmw Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l'ex presidente del Carpi Stefano Bonacini.





Parliamo di Giuntoli. Che lavoro ha fatto col Napoli?

“Lo conosco da tanti anni e so quello che sa fare. Forse è un po’ in ritardo sulla tabella di marcia, perché con le sue qualità avrebbe potuto vincere anche prima degli otto anni che ci ha messo. I risultati erano sotto gli occhi di tutti anche prima, per esempio nella grande annata con Sarri”.

Lui e Spalletti erano stati i grandi protagonisti: anno sabbatico per il tecnico e Giuntoli che sembra poter cambiare…

“È un po’ che non lo sento, quindi non so dirvi a che punto sia col Napoli. Sicuramente può fare grandi cose, sia che le faccia dove si trova o alla Juventus”.

Qual è la sua caratteristica principale?

“È una persona che non stacca mai ed è sempre sul pezzo. Ha un grande network di osservatori e controlla con molta attenzione la prospettiva dei vari giocatori che gli vengono proposti”.

Abbiamo pochi soldi e il nostro è diventato il calcio delle idee e con un dirigente così si fanno grandi passi avanti…

“Dato che è difficile competere con chi ha molti soldi più di noi, è un valore aggiunto avere un dirigente sempre così operativo”.

È ideale la Juventus per lui, professionalmente parlando, dato che c’è tanto da ricostruire?

“È un momento in generale ideale per uno come lui, che potrebbe ampiamente agire in questo momento di grande ricostruzione”.

Che ne pensa Giuntoli degli algoritmi?

“Gli algoritmi lasciamoli fare ad altri. Cristiano (Giuntoli, ndr) è vecchio stampo, li guarda con i suoi occhi i calciatori. Gli piace toccare con mano quello che fa. Naturalmente si basa su delle statistiche, ma vuole vedere con i suoi occhi prima di decidere’”.