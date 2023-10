AUDIO - Ex pres. Juve: "ADL ha grandi numeri, ma è convinto di essere Dio in terra"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a Tmw Radio, durante 'Maracanà'.





TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Ascolta l'audio

Ospiti: Giovanni Cobolki Gigli, Claudio Zuliani, Alessandro Santarelli e Stefano Impallomeni Maracanà con Lucio Marinucci e Stefano Impallomeni

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Che ne pensa sulle ultime dichiarazioni di ADL su Garcia e non solo?

"Sicuramente ADL sta vedendo la possibilità di trovare un altro allenatore. Non ce ne sono molti disponibili. ADL non ha mai avuto troppa fortuna con i tecnici, anche nomi importanti sono andati in crisi di rapporti con lui. Arrivarci dopo poche settimane con Garcia mi sembra incredibile. Ad oggi la squadra non sta dando le soddisfazioni che potrebbe dare. ADL ha grandi numeri, ha portato il Napoli a grandi risultati, ma è convinto di essere Dio in terra. Spalletti lo chiamava il sultano e questo è un limite. Chi è convinto di saper fare tutte le cose, si riempie di troppi incarichi e può commettere troppi errori".