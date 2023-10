AUDIO - Fedele: “ADL può dire ciò che vuole, ma prima cambia Garcia e meglio è"

Enrico Fedele, ex dirigente, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, delle tematiche del giorno.



Che ne pensa dell'aria che tira in casa Napoli?

"De Laurentiis può dire ciò che vuole, c'è un malessere però. Sono stato tanti anni e non ho mai visto certe cose.Innanzitutto l'insofferenza dei giocatori, Osimhen, Kvaratskhelia e Politano. Non si riconosce più nell'allenatore il capo. Io vorrei capire quanti avrebbero fatto le sostituzioni cervellotiche che ha fatto Garcia? Nessuno, quindi non c'è futuro, ADL può dire ciò che vuole ma prima cambia e meglio è".

Chi al suo posto?

"Questo è il bello. Tanti dicono Conte, ma ADL è il numero 1 nel fare i conti e -1 nel fare le squadre, non credo. In questo momento il management è stato azzerato ed è stato un errore. Ha sbagliato la scelta ADL, Conte prima di novembre non può venire perché deve aspettare due anni prima di poter usufruire del Decreto Crescita e così deve stare fermo ancora. L'altro nome è Tudor, che ha rifiutato la Salernitana, dove andrà Pippo Inzaghi. Per me sbaglia ADL ad aspettare ancora tempo. E' una strada senza uscita".

Come commenta le parole di ADL su Garcia?

"E' un preavviso di licenziamento. Io chiederei al presidente chi ha fatto quel tweet in cui diceva due settimane fa che la squadra si era ritrovata. E ora non è già più così? Io dopo la sosta mi aspetto qualche altro tecnico al posto di Garcia".

Quindi l'obiettivo è Conte?

"E' abituato ADL ai colpi di teatro. Ha bisogno di un parafulmine, di una persona forte".