AUDIO - Fedele: "Mancano calciatori che abbiano intelligenza tattica"

A parlare di Napoli-Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex dirigente Enrico Fedele: "Lo Scudetto è del Napoli ormai. Il discorso è che il Napoli è in un momento di difficoltà. Abbiamo avuto due pesi massimi fuori per squalifica, ma mi pongo una domanda: in questo nuovo mondo del calcio, se tre gol su quattro si fanno nella stessa maniera e Pioli gioca con i 'francobolli', allora uno staff che è pieno di match analyst e così via cosa fanno? Il Napoli manca di giocatori con intelligenza tattica. Qualche pecca il Napoli ce l'ha purtroppo.

Il Napoli ha tenuto palla e ha tirato poco. L'uomo più pericoloso è stato Politano, ma le partite si devono leggere anche per le occasioni che ci sono e non vengono sfruttare. Il Milan per due volte è andato in contropiede sbagliando l'ultimo passaggio. Mancava il fallo tattico in certe circostanze".