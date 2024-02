AUDIO - Fedele: "Non voglio più ascoltare ADL! Ora prenda uno di questi due tecnici"

L'ex dirigente Enrico Fedele a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato delle notizie del giorno e in particolare della conferenza

L'ex dirigente Enrico Fedele a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato delle notizie del giorno e in particolare della conferenza fiume in casa Napoli di Aurelio De Laurentiis: "Non voglio più ascoltare De Laurentiis. E' stato un grandissimo gestore economico ma è stato pessimo quest'anno nella gestione calcistica. Parla sempre di sè e non so con quale titolo ha scelto o fatto certe scelte. L'Inter ha Marotta, serve un manager con esperienza in certe posizioni.

ADL è un grande affabulatore e io avrei vietato ai giornalisti di andare a quella conferenza stampa, visto che ha detto ai giornalisti che non capiscono nulla. Come tecnico il prossimo anno sceglierei tra Farioli o Palladino. Ci vuole un allenatore che dia un'idea di gioco e Palladino non mi dispiace. Farioli viene da una scuola dezerbiana e sta facendo bene. Bisogna vedere però chi rimane nel Napoli, che squadra farà, perché tra prestiti, riscatti e la vendita di Osimhen è una squadra da rifondare. Sarri? Il migliore fino al sabato".