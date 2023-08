AUDIO - Fedele ottimista: "Il Napoli vincerà di nuovo lo Scudetto”

L’ex dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Tmw Radio per commentare l’esordio in campionato del Napoli.





L’ex dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Tmw Radio per commentare l’esordio in campionato del Napoli.

Che giudizio dai a questa vittoria del Napoli?

“I valori in campo erano differenti, ma ero sicuro che il Napoli avrebbe vinto proprio 1-3. Mi ha colpito comunque il primo tempo del Napoli di Garcia. È stata una squadra più sorniona e meno offensiva, ha giocato venti metri indietro rispetto al Napoli di Spalletti. Poi c’è Osimhen, che fa vincere le partite da solo. Anche Anguissa ha dato personalità una volta entrato dalla panchina, oltre a Di Lorenzo che è la solita sicurezza. Molto bene pure Zielinski, per il quale sono molto contento della permanenza. Lobotka invece non mi ha entusiasmato nel primo tempo.

La squadra in ogni caso è forte e oggi posso dire che il Napoli vincerà di nuovo il campionato. Il Milan ad ora non ha l’attaccante e l’Inter ha perso tanto. La Juve poi è un’incognita e le altre sono dietro”.

Che ricordo hai di Mazzone?

“L’ho conosciuto quando ero ad Ascoli. Mazzone è stato l’unico allenatore a dare le dimissioni a Napoli, quando ha saputo che il presidente si stava accordando con un’altra persona. Un uomo d’altri tempi”.