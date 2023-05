AUDIO - Foschi: "Giuntoli uomo giusto per la Juve: cambierebbe la filosofia"

"Deve portarsi dietro il gruppo di lavoro se vorrà riconfermarsi nei risultati che ha avuto a Napoli".

Nella serata di Tmw Radio, all’interno di 'Piazza Affari', è intervenuto il dirigente sportivo Rino Foschi.

Scenari futuri per la Juve. Giuntoli può essere un’idea praticabile?

"Penso che sia un nome equivalente a una garanzia. Ha passione, credibilità, serietà e risultati. Deve portarsi dietro il gruppo di lavoro se vorrà riconfermarsi nei risultati che ha avuto a Napoli".

Il metodo Giuntoli è uno stile di lavoro “fattibile” per la Juve di oggi?

"Giuntoli viene da programmi diversi, viene da una società che guarda al millimetro ogni operazione senza buttare via manco un euro. Il Napoli ha cercato il guadagno sportivo, oltre che quello tecnico. È stato bravissimo nelle uscite. La Juventus è una vita che prende giocatori importanti, con stipendi importanti, sbagliando spesso. L’ammortamento di determinati campioni non può essere effettuato, quindi la Juve dovrà abituarsi a un tipo di programma diverso, dove si deve ripartire da zero. L’operazione CR7 è stato un fallimento sotto moltissimi piani. Questo - con un tipo di dirigente come Giuntoli - sarà impossibile che capiti. Ho la sensazione che quell’operazione abbia anche allontanato un dirigente oculato come Marotta".