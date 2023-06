AUDIO - Garzya: "Scalvini erede di Kim? Per ADL sarebbe un grande colpo”

Nel corso di 'Piazza Affari' su Tmw Radio, è intervenuto Luigi Garzya, ex calciatore tra le altre di Lecce e Roma.





Che idea si è fatto dei nostri giovani impegnati nell’Europeo U21?

“Stiamo dimostrando di avere dei giocatori giovani di valore in Italia. Scalvini è un ragazzo di neanche vent’anni e sta dimostrando di essere forte. Il Napoli avrebbe bisogno di trovare un sostituto per la probabilmente cessione di Kim e lui potrebbe fare comodo. Negli ultimi anni stiamo vedendo sempre meno difensori così di valore, cosa che ha portato a far lievitare i prezzi di quelli bravi. Per De Laurentiis sarebbe un grande colpo”.