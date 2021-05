AUDIO - Gianni Di Marzio non ha dubbi: "Napoli-Spalletti, è fatta da tempo"

Mister Gianni Di Marzio a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei casi del giorno.

Inter, al posto di Conte avrebbe fatto la stessa cosa?

"Sono istintivo, obiettivamente avrei fatto lo stesso. Per me è un allenatore top, c'è un valzer di panchine e quindi potrebbe anche ritrovarsi al Real Madrid. Lui vuole sempre migliorare, i cinesi dopo lo Scudetto vogliono ridimensionare, ma allora cosa sono venuti a fare in Italia? Io avrei fatto lo stesso".

Quale squadra sceglierebbe ad oggi per salvarsi in Serie A?

"Il Sassuolo, per dare una certa continuità al lavoro precedente. La Fiorentina? E' una squadra già forte e non so cosa è successo quest'anno".

Napoli, quasi fatta per Spalletti:

"Credo sia stato fatto già da tempo. Come ero convinto che Allegri alla fine sarebbe tornato alla Juventus".

Che ne pensa del ritorno di Allegri alla Juventus?

"Al di là dell'inesperienza e della scommessa persa dalla Juventus, gli obiettivi che la Juve puntava sono stati raggiunti da Pirlo, più o meno. L'aver cambiato sempre formazione ha inciso sul suo futuro. Di sicuro certi errori non li avrebbe fatti Allegri. Certo, ora arriva un tecnico che sa far giocare bene la sua squadra".

La sua top 11 della Serie A?

"4-3-3. Donnarumma; Spinazzola, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Locatelli, Castrovilli, Barella, Insigne, Chiesa, Immobile".