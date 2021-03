AUDIO - Giordano: "Il nuovo tecnico dipende dagli obiettivi. Koulibaly? Spero rimanga"

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del Napoli.

Con l'addio di Gattuso in pole c'è Juric:

"Molto dipende dai programmi futuri, se ci sarà Champions ed Europa League. Se vai in Champions, devi puntare a un profilo internazionale, come Sarri o Fonseca. Altrimenti si può andare su Juric e Italiano".

Ma Allegri dove andrà?

"Non è semplice, le uniche che potrebbero garantire una certa continuità sono Juve o Inter. Lui vuole rientrare, ma sono convinto che andrà all'estero. Non sarebbe un declassamento accettare una squadra italiana, ma per me non avrebbe gli stimoli giusti. Lui vuole tentare il colpo Champions e qui è difficile. Io lo vedo più diretto all'estero, magari al Real".

Che futuro per Koulibaly?

"E' un giocatore che prende uno stipendio molto alto, ma lui non si è mai sentito prigioniero al Napoli. Anche perché ama la piazza. Trattenere i giocatori forzatamente? Se non ha le motivazioni è deleterio. Per me lui non è mai stato male, ha accettato il tutto e spero possa rimanere perché è determinante".