AUDIO - Gli allenatori Top del 2023 di Di Gennaro: "Ecco i migliori 4 dopo Spalletti..."

A commentare le partite della Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Antonio Di Gennaro.

TuttoNapoli.net

A commentare le partite della Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Antonio Di Gennaro.

Il portiere della Juve ha detto che per vincere lo Scudetto va liberato il potenziale in attacco:

"Non fa una piega. La loro solidità è rimarcata da una difesa granitica ma servono i gol. L'Inter con Lautaro e Thuram ne hanno già fatto 22 di gol, quindi.... Se vediamo la Fiorentina, che sta facendo un campionato strepitoso, ha come migliori realizzatori due centrocampisti e non le punte. La Juve però deve accelerare di più davanti. E poi gli mancano pure due centrocampisti. Serve almeno uno in mezzo dal mercato di gennaio".

Che ne dice sugli episodi arbitrali, vedi quello di Genoa-Inter?

"Ce ne sono stati, anche in altre partite, però dico sempre che alla lunga il valore della squadra si vede. Il valore del campionato alla fine rispecchia questo, con l'Inter più forte e la Juve che è lì ma deve migliorare. Ci sono squadre che hanno fatto benissimo come Bologna e Fiorentina, poi il Milan che ha subito tantissimo ed è dove merita ora. Gli episodi condizionano ma non in maniera così eclatante. Io sono convinto sempre di più che al VAR dovrebbero andare ex arbitri ed ex calciatori".

Una sua classifica degli allenatori italiani del 2023?

"Inzaghi, Allegri, Motta e Italiano. Almeno in questo campionato. Nello scorso ci metto sicuramente Spalletti".