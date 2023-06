AUDIO - Rai, Codignoni: "Mancini al Napoli? Ma chi glielo fa fare!"

Ai microfoni di Tmw Radio, all’interno di 'Piazza Affari', è intervenuto il giornalista e radiocronista di Radio Rai Manuel Codignoni.

Mancini diventerà l’allenatore del Napoli Campione d’Italia una volta terminata la Nations League?

“Mah, non lo so. Mi viene da dire “ma chi glielo fa fare”, perché ora la panchina del Napoli Campione scotta. L’entusiasmo dei tifosi del Napoli da detentori del titolo secondo me è maggiore rispetto a quello dimostrato dalle ultime squadre in grado di vincere il campionato. Gli sportivi vivono anche di sfide e sicuramente il fascino c’è, ma se io fossi in lui non so se lo farei”.