AUDIO - Sky, Marchetti: "Garcia delegittimato complica il suo lavoro, bisogna evitare che il Napoli affondi"

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Editoriale con Luca Marchetti, intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Garcia riuscirà a riprendere in mano il Napoli?

“È obbligato a farlo. Ci deve essere il supporto della società e della presidenza, questo è fondamentale. Il problema non è la scelta di Garcia, ma quanto il fatto che sia stata delegittimata dopo poco tempo. Averlo delegittimato in un ambiente che non lo vedeva di buon occhio complica ulteriormente il lavoro di Garcia. Bisogna evitare che la nave del Napoli imbarchi.”