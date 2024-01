AUDIO - Sky, Marchetti: “Il Napoli deve riscattarsi in una stagione brutta e senza continuità”

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti.

Editoriale con Luca Marchetti, intervistato da Vincenzo Marangio

Al Napoli manca un difensore?

"Se rimane Ostigard credo che Mazzarri possa essere felice comunque. Con la difesa a tre il giocatore ha dimostrato di avere un rendimento più che sufficiente. Ora il ragionamento che sta facendo il Napoli su Nehuen Perez è quello di evitare di andare a prendere un altro nome in un reparto dove comunque si possono anche adattare elementi come Dendoncker e Di Lorenzo. In campionato la squadra poi contro la Lazio ha giocato un'intera partita senza calciare mai nella porta avversaria. Ora c'è bisogno di riscatto in una stagione brutta e senza continuità. Il 3-5-2 ha portato un po' di ordine, ma bisogna ritrovare anche i numeri offensivi. Per Osimhen non c'è ancora una squadra, ma l'estate è ancora distante".