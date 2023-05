AUDIO - Tmw, Ceccarini: "Giuntoli sarà il nuovo ds della Juve. Allegri? Resterà"

"È solo questione di tempo ma anche a Napoli c'è la consapevolezza che non si possa fare diversamente".

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, il direttore di Tmw Niccolò Ceccarini ha parlato così del futuro della Juventus tua: "Non ho dubbi sul fatto che Giuntoli sarà il nuovo ds della Juventus. È solo questione di tempo ma anche a Napoli c'è la consapevolezza che non si possa fare diversamente. La Juventus prenderà la sua filosofia, si andrà verso una riduzione del monte ingaggi ma questo non vuol dire che le potenzialità della squadra debbano diminuire per forza, basta trovare giocatori funzionali in rampa di lancio ed evitare ingaggi faraonici.La vittoria dell'Europa League potrebbe essere importante dal punto di vista anche economico, ma credo che in ogni caso non ci saranno spese folli.

Allegri? Ho la sensazione che non andrà via, con una Juve penalizzata la sua esperienza può essere determinante e con Giuntoli potrà essere debitamente supportato, cosa che in questa stagione gli è mancata".