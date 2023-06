AUDIO - Ibanez proposto al Napoli? Brambati: "Credo che siano più gli azzurri a volerlo..."

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, delle news del giorno.

Ospiti: Brambati:" La Samp è da Serie A e Pirlo non può fallire. Ibanez per il Napoli un rischio." Braglia:" Pirlo ha capacità ma ci vuole tempo, la Samp deve tornare in serie A." Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

Al Napoli sarebbe stato proposto Ibanez: "E' stato proposto o cercato? Perché dipende. Credo che sia stato il Napoli e la Roma abbia detto 35 mln. Il Napoli cerca il sostituto di Kim e opta per un giocatore importante che conosce già il nostro campionato. Che poi Ibanez valga 35 mln mi pare esagerato. Per Ibanez sarebbe uno step in avanti, andrebbe a giocare la Champions, ma mi sembra un bel rischio. Quest'anno Ibanez lo ricordo per gli errori nei due derby".