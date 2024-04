AUDIO - Impallomeni: "ADL ci ha provato tre volte con Conte e ha già ricevuto dei 'no'"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Fiorentina-Atalanta, primo atto alla viola: "Bella partita, bellissima Fiorentina che crea tanto ma vince solo 1-0. C'è il ritorno e può succedere di tutto. Carnesecchi ha fatto la parata della stagione su Nico Gonzalez. E' molto bello stilisticamente, ha grande doti, anche se deve migliorare su alcune cose".

Chi preferisce tra Scalvini e Buongiorno? "Il primo, lo vedo più completo. Può fare il centrale ma giocare anche sull'esterno, addirittura il mediano secondo me, alla Stones. Scalvini è già maturo".

Italiano la scelta giusta per Napoli? "Per me è la scelta giusta. E' bravo Italiano. Sono curioso di vederlo all'opera con una squadra ben strutturata in ogni reparto. E' un gran lavoratore e a Napoli può fare bene. Dipende poi dal rapporto col presidente. Se devi cedere i pezzi migliori, è quello che può metterti a posto le cose, dandoti anche un gioco entusiasmante".

Non sarebbe ideale Conte? "Ha deciso lui che non è il momento di andare al Napoli. Ci ha provato almeno tre volte ADL. Chi sceglierei se fossi in lui? Conte o Bayern o United o Milan".