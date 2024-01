AUDIO - Impallomeni: "ADL è riuscito a sbagliare due allenatori"

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista.





Napoli, come vede la squadra ora? Come se ne esce da questa situazione?

"Ci sono tanti fattori. Sono andati via Spalletti, Giuntoli, lo scouting stavolta ha fatto poco e non ha fatto la differenza. ADL è riuscito a sbagliare due allenatori, che sono fuori allenamento. La vecchia guardia ha avuto poi un rendimento insufficiente. Per me non se ne esce. Non è questione di modulo, di 3-5-2, è l'equilibrio. Il Napoli fa fatica a segnare e prende troppi gol rispetto a prima, cosa che invece era difficile prima. Non c'è equilibrio".