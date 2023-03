AUDIO - Impallomeni: "Atalanta? Gara trappola. Se perdi, poi calendario non è più agevole"

Stefano Impallomeni è intervenuto a Maracanà su Tmw Radio per parlare della sfida di sabato contro l'Atalanta

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Ospiti: Dalla Palma:" A Bologna bisogna vedere che Lazio si presenta. Poli:" Sarri non da continuità mentale alla Lazio. Impallomeni:" La Lazio in certi momenti si incarta da sola. - Maracanà con Marco Piccari

Stefano Impallomeni è intervenuto a Maracanà su TmwRadio per parlare della sfida di sabato contro l'Atalanta: "Partita aperta, partita trappola per il Napoli, anche se Spalletti sa chi affronta. Ora vedremo la reazione dopo un ko. Ha un vantaggio enorme, ma se ne perdi un'altra poi non hai un calendario agevole. Io non mi fiderei di questa Atalanta".